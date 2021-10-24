Согласно карельскому поверью, чтобы Божьей милостью погасить пожар, нужно обнаженной вдове или девице оббежать вокруг деревни, держа в руках образ Богородицы, или же бросать в огонь сырые яйца — дабы пламя насытилось.
Наблюдательные люди, близко сталкивавшиеся с котами, вспомнят странную гримасу, которые те периодически выдают после обнюхивания чего-либо: они открывают пасть, приподнимают верхнюю губу и язык и застывают в таком положении на несколько секунд, напоминая подвисший компьютер. В отличие от случаев разглядывания пустоты, когда кошки, предположительно, видят Сатану, этому есть научное объяснение.
Феномен носит название «реакция флемена» или просто «флемен»: таким образом кот анализирует запах, используя сошниково-носовой орган, он же вомероназальный, он же орган Якобсона — две заполненные жидкостью полости, расположенные над нёбом, с помощью которых кот может определить малейшие следы вещества в воздухе. Этот орган есть у человека, лошади и ряда других млекопитающих, нужен он для распознавания феромонов.
Польские охотники называют зайцев котами, а лис собаками. Это — типичный пример применения языкового табу. Запретные (в целом или в некоторых ситуациях) слова и конструкции существуют у всех народов, они заменяются эвфемизмами по разным причинам — чтобы обмануть смерть, сохранить тайну, пощадить чьи-то чувства.
В случае зайцекотов и собаколис логика такая: результат охоты зависит не только от умения выследить зверя и метко выстрелить, но и от удачи. Запрет прямо называть объект охоты, то есть промысловое животное, — один из универсальных способов привлечения удачи, распространенный по всей Северной Евразии. Следы запретов остались и в русском языке, вспомните хотя бы такие слова, как «косолапый», «сохатый», «косой». Но есть и много диалектных слов: вятское «ма́ська» (медведь), вологодское «саму́ха» (медведица), донское «тру́сик» и псковское «криве́нь» (заяц).
В 1964 году американская компания Bernard Food, специализовавшаяся на консервах и сухих концентратах, выпустила жестянки с надписью Bernard Dehydrated Water. Инструкция гласила: «высыпьте содержимое банки в емкость с 1 галлоном воды, размешайте до полного растворения и подавайте охлажденным».
Дегидрированная вода, которая до сих пор продается в интернете по 5 долларов — пример так называемого novelty item, шутливого и бесполезного на практике продукта, который вызывает у покупателей симпатию к бренду и служит бесплатной рекламой в прессе. Отечественный аналог — закатанный в банки воздух черноморских курортов.
В Уэльсе был популярен следующий обычай, известный под названием Mari Lwyd (Серая Лошадь): под Рождество на палку крепили украшенный лентами лошадиный череп со стёклами вместо глаз, который в сопровождении юношей, переодетых девушками, и девушек, переодетых юношами, носил по городу человек в белом балахоне. Клацая лошадиными зубами, компания стучала в двери, и хозяин дома должен был вступить с ряжеными в импровизированную стихотворную перебранку. Это длилось до тех пор, пока хозяева не сдавались и не приглашали Серую Лошадь в дом на тёплое пиво, овсяное печенье и пироги.
Петру Великому не было ничего противнее тараканов. Сей, впрочем, не весьма брезгливый государь, увидевши где-нибудь в комнатах сию гадину, уходил в другую комнату, а иногда и совсем из дому. Его Величество на частых путешествиях по своему государству при перемене лошадей не входил ни в какой дом, не пославши наперед кого-нибудь из своих служителей осмотреть комнаты и не уверившись в том, что там нет тараканов.
Некогда один офицер угощал его в деревне недалеко от Москвы в деревянном доме. Государь весьма был доволен хорошим его хозяйством и домашним распоряжением. Севши уже за стол и начавши кушать, спросил он у хозяина, нет ли в его доме тараканов. «Очень мало, — отвечал неосторожный хозяин, — а чтобы и совсем от них избавиться, то я приковал здесь к стене одного живого таракана». При том указал на стену, где приколочен был гвоздочком таракан, который еще был жив и ворочался.
Государь, увидевши столь нечаянно сию ненавистную ему гадину, так испугался, что вскочил из-за стола, дал хозяину жестокую пощечину и тотчас уехал от него со своею свитою.