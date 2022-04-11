Жизнь без Visa и Mastercard. Как платить с помощью электронных кошельков и виртуальных карт

С марта россияне больше не могут оплачивать своими банковскими картами зарубежные подписки и покупки, а также пользоваться ими за границей. До недавних пор для этих целей можно было использовать виртуальные карты финтех-сервисов и онлайн-кошельки, но они, увы, тоже постепенно начинают уходить из России. Рассказываем, какие из них доступны на данный момент.

Обращаем внимание, что текст не является руководством к действию, но лишь содержит данные, собранные из открытых источников и комментариев пользователей упомянутых в материале сервисов. Редакция «Ножа» не дает финансовых советов и рекомендаций.

Advcash

Это и электронная валюта, и платежная система. Вносить на свой счет в Advcash можно как обычные (фиатные) деньги, так и криптовалюту. Пополнять счета можно через банковские карты (например, если у вас есть карта, выпущенная не российским банком), «Яндекс.Деньги», терминалы QIWI или криптовалюту. Внутри системы можно переводить деньги с одного электронного кошелька на другой, обменивать на криптовалюту или выводить на предоплаченную карту самой Advcash. Счета можно открыть в долларах США, евро, российских рублях, украинских гривнах, казахстанских тенге, британских фунтах.

Чтобы заказать карту AdvCash, нужно пройти верификацию по паспорту (KYC, от Know your customer — «знай своего клиента»). Это требование любого регулятора, и вы вряд ли найдете карту, партнеры которой не требуют KYC. Тарифы указаны на официальном сайте компании. Однако Advcash еще месяц назад, с момента введения санкций против России, сообщила, что «некоторые пользователи могут столкнуться с ограничениями, связанными с санкциями, наложенными на определенные банки». Желающие зарегистрироваться в этой системе действительно отмечают сложности:

«Протестировал Advcash, оформление виртуальной карты недоступно из РФ (понятно что VPN в помощь), но без полного KYC ничего нельзя сделать со счетом, при проверке — отказ для Russia. Не вариант!» — пишет на одном из криптовалютных форумов житель России.

Можно попытаться обойти такие ограничения, если есть вид на жительство другой страны или рабочая виза. Advcash также может выпустить карту по местным номерам телефонов и подтверждению адреса. Это документы, которые доказывают, что человек без местного паспорта проживает в конкретной стране, объясняет источник издания The Bell.

Revolut

Попробовать подать ВНЖ и визу и доказать, что вы проживаете не в России, можно и в другой известный финтех-сервис — Revolut . В его мобильном приложении можно получить виртуальную банковскую карту, платить с ее помощью валютой страны, где вы находитесь, или снимать наличные. Но официально компания ограничила работу с российскими счетами и не принимает от них переводы ни за границу, ни обратно в страну. После остановки работы сервиса россияне больше не могут обходить ограничения по платежам за границу:

«Наш платеж вернул банк, т. к. они не принимают / не отправляют деньги в Россию», — пишет один из авторов блога vc.ru о финансах за рубежом.

Monese

Еще одна банковская альтернатива, предлагающая быстрый денежный счет без границ независимо от кредитного рейтинга. Система также может открыть дебетовую карту на базе платежной системы Mastercard. Но в этом случае подобная карта будет работать только за пределами России (с 10 марта карты этой платежной системы перестали обслуживать клиентов внутри страны).

Теоретически открыть россиянам карту Monese невозможно, рассказывает один из пользователей системы. Но по факту компания пока не требует документы, подтверждающие фактический адрес проживания. Многие пользователи просто вписывают адрес знакомых в Европе. Но в таком случае клиенту придется придумывать, как пополнять счет, — альтернативу привычным банковским переводам. Перевести с российских карт вряд ли получится из-за валютных ограничений внутри страны и санкций против некоторых банков.

Wise

Этот сервис онлайн-банкинга базируется в Великобритании и долгое время работает с российскими клиентами. Но пользоваться системой им осталось чуть больше месяца. Компания заявила, что перестанет обслуживать российские аккаунты с 7 мая.

«Последствия действующих санкций и событий последних дней значительно усложнили нашу работу в России, что может привести к тому, что пользоваться нашими услугами или вывести деньги со счета будет для вас всё труднее или вовсе невозможно», — заявила команда Wise.

Такие сообщения 10 марта начали получать пользователи сервиса из России. Предполагается, что аккаунты закроют через 60 дней в принудительном порядке. Те, у кого остались рубли на счете Wise, смогут вывести их в российские банки, которые не попали под санкции. Те же, у кого на счетах доллары и евро, смогут перевести деньги только на счета за пределами страны.

Dukascopy

С 17 марта швейцарский Dukascopy Bank прекратил выдачу карт Visa и Mastercard резидентам России. Это произошло после выхода расследования «Радио Свобода» (признано Минюстом РФ СМИ — иностранным агентом) о том, как этот банк помогает гражданам РФ обходить санкционные ограничения. В Dukascopy заявили, что организация стремится соблюдать все правила, включая санкции, которые поддерживает Швейцария. Помимо этого, банк и вовсе опроверг факт работы с российскими резидентами.

Binance

К повальному отказу финтех-компаний проводить платежи россиян присоединилась даже одна из самых известных криптобирж Binance , крупнейшая по объемам торгов. Причина всё та же — невозможность обслуживать карты Visa и Mastercard. Но доступ к аккаунтам россиян всё же блокировать не будут.

«Я бы не советовал создавать привязанный к российскому паспорту аккаунт и на Binance, которая пока ничего не ограничила. Риск быть заблокированным, как только появятся новые вводные, слишком велик», — говорит в разговоре с The Bell участник крипторынка.

При этом Binance нашла выход и стала активнее развивать собственную децентрализованную криптобиржу — ​ PancakeSwap . Для операций на этой площадке не нужно предъявлять документы, достаточно привязать свой криптокошелек. Именно децентрализация является одним из преимуществом крипторынка, потому что в этом случае заблокировать счета по своему усмотрению биржа не может: пользователи торгуют напрямую со своего кошелька, а не с биржевого счета. Таким образом, ​PancakeSwap сводит продавца и покупателя напрямую без посредников (P2P).

Именно на такие сделки не распространяется блокировка иностранных платежных систем. Пока такие транзакции могут совершать клиенты банков, не попавших под санкции, например «Тинькофф», QIWI, «Райффайзен», «Почта Банк», «Росбанк», «Хоум Кредит», «МТС-банк», об этом пишут пользователи в телеграм-канале неофициального сообщества биржи.

Участники рынка называют P2P одним из самых легких способов использования криптовалюты. Оплатить криптой подписки вряд ли удастся, но полученные деньги можно отправить на свой кошелек (для этого нужно ввести его номер). Воспользоваться средствами в таком случае легко можно за рубежом в тех странах, где легально работают криптообменники (например, в Грузии, Дании, ОАЭ, Португалии, Испании и некоторых других европейских странах). Один из собеседников «Ножа» рассказал, что в Грузии с обналичиванием криптовалют не возникает никаких проблем:

«Тут всё легально, всё окей, последний месяц вывожу деньги с российских карт через крипту, но покупать получается с „Тинькофф“, Сбер, например, не дает».

Также можно оплатить транзакцию на Binance не с карты, а с какого-то другого электронного кошелька, например со счета в Advcash.

Есть и другие «серые» сервисы, которые в том числе обходят правила платежных систем. Российские пользователи могут попытаться открыть так счета без каких-либо документов, доказывающих, например, пребывание вне России. Но в таком случае пользователи должны быть готовы к потенциальной блокировке или другим ограничениям своих виртуальных счетов.