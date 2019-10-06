11 правил общения с токсичными людьми

Про вред от общения с токсичными людьми слышали все, однако не каждый знает, как минимизировать ущерб от взаимодействия с ними. Мы составили список из 11 правил, которые помогут справиться с этой проблемой.

Кто такие токсичные люди?

Прежде чем рассказывать о правилах общения с токсичными людьми, стоит договориться, кого же мы под ними понимаем. В их число не стоит записывать любого человека, который просто вам неприятен. Главное, что выделяет токсичных людей — их навязчивость и настойчивость: прекратить общение с ними совсем не так легко, как кажется в начале, особенно тем, кто робок и стеснителен. В итоге единственными эмоциями, которые вы испытываете от разговора с ними, становятся раздражение, переутомление и, возможно, жалость — как к себе, так и к собеседнику. При этом довести вас до такого состояния может не только негатив, исходящий от человека, но также и гипертрофированная опека или повышенное внимание, если вы не можете прекратить подобное отношение к себе по собственному желанию и в любой момент времени.

Правила общения с токсичными людьми

Доверяйте своим чувствам. Бывает, что токсичного человека можно различить не сразу. Однако если вы вновь и вновь чувствуете себя измотанным и несчастным после общения с кем-то, не стоит обманываться: чем раньше вы распознаете токсичность, тем лучше для вас.

Четко соблюдайте свои границы. Любимое занятие токсичного человека — нарушать личное пространство собеседника и «давить» на него своими эмоциями. Такое отношение терпеть нельзя, поэтому отбросьте вежливость и четко обозначьте границы допустимого.

Будьте сдержанны. Это сложно, но возможно. Дело в том, что токсичный человек обожает увлекать собеседника в воронку негативных эмоций — если вы попадетесь на его провокацию и ответите негативом на негатив, то и сами не заметите, как утратите внутреннее равновесие.

Берите контроль над разговором на себя. Токсичные люди — известные манипуляторы. Однако давать им манипулировать вами ни в коем случае нельзя. Поэтому стоит научиться быстро перехватывать контроль в разговоре. Это не так сложно делать, как кажется: например, можно просто ловко сменить тему разговора и тем самым «охладить» пыл собеседника.

Думайте, что рассказываете о себе. Токсичные люди часто излишне откровенны — это один из их приемов «втереться» вам в доверие. Вполне нормально, что у вас возникнет желание так же поделиться личной информацией о себе. Но делать этого нельзя — здесь всё, как в полиции: любое слово потом может быть использовано против вас.

Не бойтесь быть прямолинейными. Если вы скромный, робкий или чрезвычайно воспитанный человек, то токсичные люди наверняка будут к вам липнуть всю жизнь. Ровно потому, что знают — вы им не соперник. Прямолинейность — лучшее оружие для защиты от токсичных людей: четкое формулирование своей позиции чаще всего их пугает.

Подумайте над планом побега. Врать не очень хорошо, но в процессе диалога с токсичным человеком не стесняйтесь придумать какую-нибудь отговорку, почему вы не сможете дальше продолжать разговор или оказать немыслимую услугу. Чем убедительнее будет ваш обман, тем лучше — это поможет и отношения сохранить с человеком, и не показаться слишком жестокосердным.

Не ждите от человека изменений. Когда токсичный человек — ваш родственник, то уйти от общения не так легко. Однако всегда проще строить диалог, если вы четко понимаете: он вряд ли когда-то станет вести себя по-другому. Поэтому не ждите изменений от него, не ждите, что он всё поймет и раскается.

Подумайте над своими слабыми сторонами. Общение с токсичным человеком может быть даже полезным для вас, если правильно подойти к этому делу. Задумайтесь, почему подобные люди считают возможным вами манипулировать? Какие у вас есть слабые стороны, которые так их привлекают? Скорее всего, причина кроется в том, что вы не умеете выстраивать личные границы и ценить себя и свой труд. Осознав это, постарайтесь исправить отношение к себе, и тогда токсичных людей в вашей жизни точно станет меньше.

Не берите на себя лишнюю ответственность, но помните о сочувствии. Важный момент: не стоит забывать, что токсичные люди, как правило, не только делают других очень несчастными, но и сами не слишком-то радуются жизни. У них могут быть реальные проблемы и причины, которые сделали их такими. Поэтому вполне логично, что им хочется помочь. Однако всегда одергивайте себя, если вдруг решите примерить роль супермена и «спасти» человека от самого себя. Скорее всего, такая самонадеянность плохо кончится — и для вас, и для токсичного человека.